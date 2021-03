Jim Ifko pakt 2* GP: ‘Hij wil winnen’

De met 50.000 Amerikaanse dollar gedoteerde 2* Grand Prix in Florida ging zaterdag naar de Canadees Jim Ifko met Un Diamant des Forêts (v. Diamant de Semilly). Tweede was de Amerikaanse Paris Sellon met Anna Jo (v. Acodetto I). Haar landgenote Maria Costa werd derde met Verdi-zoon Valentino V Z.

De rubriek begon met 45 combinaties, waarvan er twaalf de barrage haalden. voor Ifko en zijn 13-jarige Selle Francais-hengst was het de tweede 2* GP die ze op naam konden schrijven. De twee vormen al enkele jaren een combinatie. “Vandaag wilde ik vooral een foutloze ronde rijden” zei Ifko na afloop. “Gelukkig heb ik een paard dat van nature snel is. Het was een lastig en technisch parcours.”

Moedig

Ifko denkt dat de langjarige samenwerking tussen hem en zijn paard nu in zijn voordeel werkt. “Ons eerste seizoen samen was toen hij zes was. We hebben een echt partnerschap ontwikkeld en dat heeft ons verder geholpen. Ik heb geluk met een paard dat zo moedig, snel en voorzichtig is. Hij wíl winnen en dat geeft een fantastisch gevoel.”

Uitslag

Bron: Persbericht PBIEC / Horses.nl