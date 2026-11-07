JIM: Katrin Eckermann troeft Nederlandse toppers af in 1,50m

Petra Trommelen
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JIM: Katrin Eckermann troeft Nederlandse toppers af in 1,50m featured image
Lars Kersten, hier met Charming Boy SDW Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Lars Kersten, Harrie Smolders en Leopold van Asten doken alle drie onder de grens van 60 seconden in het 1,50 m. direct op tijd op Jumping Indoor Maastricht. Toch moesten de Nederlandse topruiters hun meerdere erkennen in Katrin Eckermann. Met de dertienjarige merrie Chao Lee (v. Comme il Faut) klokte de Duitse amazone 58,48 seconden en schreef daarmee de rubriek op haar naam.


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