Jochems achtste in viersterren 1.50m Vejer, winst voor Van Erp in 1.40m

Savannah Pieters
Kevin Jochems met Casquetto van de Helle. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Kevin Jochems heeft zich goed staande gehouden in het viersterren 1.50m in Vejer de la Frontera. Met Casquetto van de Helle (v. Casquetto) eindigde hij in de twaalfkoppige barrage op de achtste plaats. Tani Joosten stuurde Galdal Me (v. Zambesi TN) naar de tiende positie. In het viersterren 1.40m was er Nederlands succes dankzij Britt van Erp, die met Vosje de winst opeiste.


