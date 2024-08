Jochems blijft Vogel voor in 1,45m rankingproef Valkenswaard

Het verschil was maar vijfhonderdste van een seconde, maar het kwartje viel wel de goede kant op voor Kevin Jochems in de 1,45m rankingproef van Valkenswaard. Met de toepasselijk genaamde merrie Flying Jackie (v. Nabab de Reve) 'vloog' Jochems zojuist naar de winst en gaf daarmee Richard Vogel en Simon Delestre het nakijken.

Maar liefst 23 combinaties bleven foutloos, maar de door Jochems geklokte tijd van 61,03 seconden was genoeg voor de overwinning. In het zadel van Phenyo van het Keysersbos (v. Corydon van T&L) noteerde Vogel een tijd van 61,08 seconden. Simon Delestre had met de negenjarige hengst Crack d’Aiguilly Z (v. Comme Il Faut) 61,48 seconden nodig.

Harrie Smolders kende met Darry Lou (v. Tangelo van de Zuuthoeve) ook een plaats in de top-10, het duo eindigde als zevende.

Uitslag

Bron: Horses.nl