Jochems blijft winnen met Evita

Net als een week geleden ging de zege in de 1,45 meter op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera naar Kevin Jochems en Evita (Canturano x Farmer). De ruiter was in het zadel van de tienjarige merrie anderhalve seconde sneller dan Jacob Hellström met de Cathageno-nazaat Caliban H. Sanne Thijssen eindigde met Zilverstar-dochter Elvira net buiten de top drie.

Vorige week reed Jochems de merrie naar de winst in de hoofdrubriek van de donderdag, nu was zijn winnende rit eentje in een twee fasen-parcours, de CSI3* Big Tour C. De ruiter klokte een tijd van 31,54 seconden en was daarmee onaantastbaar voor de concurrentie. Na Hellström volgde Laura Kraut met Sfs Vincomte (v. Veni Vidi Vici) op plaats drie.

Van der Vleuten zevende in hoofdrubriek

In de hoofdrubriek van de donderdag, de Big Tour D over een hoogte van 1,50 meter, leverde Eric van der Vleuten het beste Nederlandse resultaat. Met Cantos-zoon Djoost Again bleef hij in de direct op tijd foutloos met 72,04 seconden op de teller en eindigde op plaats zeven. Laura Kraut eiste in deze rubriek de zege op.

Uitslag 1,45 meter.

Uitslag 1,50 meter.

Bron: Horses.nl