Jochems, Dijkman en Dubbeldam in top tien hoofdnummer Kessel

In het hoofdnummer van de dag op JPM International in Kessel, een 1,45 m. direct op tijd, behoorden drie Nederlandse combinaties bij de beste acht. Dat zijn Kevin Jochems met O. Ziezo DB (v. Zilverstar T), Berber Dijkman met Imoya Dice (v. Eldorado van de Zeshoek) en Jeroen Dubbeldam met Kentucky N (v. Carrera VDL).

Van de 84 combinaties bleven er 38 foutloos. De snelste daarvan was Thibault Philippaerts met Quilano (v. Arezzo VDL). Zij kwamen in 64.47 seconden over de finish. Jos Verlooy deed er met FTS Killossery Konfusion (v. Livello) 65,74 seconden over en bemachtigde daarmee de tweede prijs. De Belgische top drie werd compleet gemaakt door Koen Vereecke met Lector van den Bisschop (v. Bamako de Muze) in 66,14 seconden.

Jochems, Dijkman en Dubbeldam

Kevin Jochems zette met O. Ziezo DB het beste Nederlandse resultaat neer door in 66,43 seconden over de eindstreep te komen. Met die tijd werd het duo vierde. Berber Dijkman en Imoya Dice sprongen in 67,98 seconden naar de zesde plaats. Ook Jeroen Dubbeldam bemachtigde een plek in de top tien. Met Kentucky N werd hij in 68,73 seconden achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl