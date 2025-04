Jochems en Fides du Mas Garnier opnieuw in de prijzen

Kevin Jochems en Fides du Mas Garnier (v. Con Air), hebben in korte tijd al een paar mooie successen behaald. Zo werd de combinatie drie dagen geleden derde in het 1.45m in Lier (lees hier meer) en vandaag eindigden ze tweede in het 1.40m. De zege in het parcours direct op tijd ging naar de Braziliaan Joao Castro Aguiar Gomes de Lima met de KWPN'er Lilesta GE (v. Arezzo VDL).