Jochems en Kersten bij beste zes in 1.40m Kessel

Op JPM International in Kessel slaagden vanmorgen ruim zestig van de negentig combinaties erin om beide fasen van het 1.40m foutloos af te leggen. De beste zeven wisten de tweede fasen binnen de 29 seconden af te leggen en daartoe schaarden zich ook Kevin Jochems en Lars Kersten.

Jochems en Fides du Mas Garnier (v. Con Air), die de afgelopen paar maanden vrijwel in alle rubrieken waarin ze aan de start verschenen prijzen verzamelden, kwamen in de tweede fase in 28.27 seconden aan de finish en mochten daarmee de vijfde prijs in ontvangst komen nemen. Kersten en Dynamite Dillon Z (v. Dominator 2000 Z) deden daar met 28.42 seconden op de klok weinig voor onder en volgden op plaats zes.

Comme Le Coeur opnieuw eerste

De rubriek werd gewonnen door Rodrigo Giesteira Almeida en Comme Le Coeur (v. Comme il faut). De Portugees en de KWPN-gefokte hengst wonnen in maart nog een drietal rubrieken op rij in Vejer de la Frontera en lieten ook vandaag weer zien dat ze een combinatie zijn om rekening mee te houden. Almeida en de hengst van Herman Seiger kwamen in 26.13 seconden over de eindstreep.

Uitslag.

Bron: Horses.nl