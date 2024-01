Jochems en Kersten vijfde in Basel

Kevin Jochems en Lars Kersten hebben vandaag goede zaken gedaan in Basel. Jochems stuurde Camilla van de Helle (v. Crumble) in het hoofdnummer van de dag, een vijfsterren 1,55m met barrage, naar de vijfde prijs. Voor Kersten en Boebka van het Marienshof Z (v. Balou du Rouet) was er eerder op de dag een vijfde prijs in een vijfsterren 1,50m.

In de speed & handiness finishte Kersten op 58,30 seconden. De Ier Richard Howley zette met Mansini Ltd (v. Caressini L) de snelste tijd van 55,02 neer en mocht daarmee de hoofdprijs van bijna 20.000 euro in ontvangst nemen. Het Zwitserse publiek kreeg weliswaar geen thuiswinnaar, maar plaatsen twee t/m vier werden wel bezet door Zwitserse ruiters: Barbara Schnieper, Janika Sprunger en Martin Fuchs.

Mansur sleept 24.750 euro in de wacht

In het basisparcours van de 1,55m hielden zes van de bijna veertig combinaties de teller op nul. In de barrage slaagden Yuri Mansur met Vitiki (v. Valentino), Denis Lynch met Dark Chocolate (v. Casall) en Pieter Devos met Casual DV Z (v. Cornet Obolensky) er in om nogmaals alle balken in de lepels te houden. Mansur vormde een klasse apart en was met 33,89 op de teller dik 3,5 seconde sneller dan Lynch. Van de combinaties met 4 strafpunten klokte Steve Guerdat de snelste tijd, Jochems kwam met 34,07 net niet aan die tijd.

Uitslag 1,50m.

Uitslag 1,55m.

Bron: Horses.nl