Jochems en La Costa tweede in GP-kwalificatie Frankfurt

Kevin Jochems heeft de Gitano van Berkenbroeck-dochter La Costa, die hij pas twee maanden onder het zadel heeft, naar de tweede plaats in de 1,50m GP-kwalificatie in Frankfurt gestuurd. Jochems hoefde met een foutloze winning round in 41,08 seconden alleen de Fransman Julien Anquetin voort te laten gaan.

Anquetin heeft een goed seizoen achter de rug met Cesus de Fougnard (v. Dollar de la Pierre). De pas tienjarige Selle Français-gefokte hengst won rubrieken in onder andere Villers Vicomte, St. Tropez en Verona. In Frankfurt bewees de hengst wederom dat hij een paard voor de toekomst is. Met 40,48 seconden op de teller was hij zijn negen concurrenten in de winning round te snel af.

Kim Emmen schopte het met de AES-goedgekeurde hengst Delvaux (v. Chacco Blue) ook tot de winning round, maar zij kreeg een balk en moest met 45,91 seconden genoegen nemen met de tiende plaats.

Uitslag.

Bron: Horses.nl