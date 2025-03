Jochems en Looks Good de Liebri Z opnieuw in de prijzen

Kevin Jochems en Looks Good de Liebri Z (v. Lector van den Bisschop) hebben zich opnieuw in de prijzen in de prijzen gereden in Valencia. Jochems en de tienjarige Zangersheide-gefokte merrie werden in het driesterren 1.40m direct op tijd tweede achter Fransman Dylan Ringot met French Kiss d'Ivraie (v. Cornet Obolensky).

Jochems en Looks Good de Liebri Z werden een dag eerder ook al tweede in het 1.40 direct op tijd. De week daarvoor verzamelden ze in Valencia een vierde en twee tweede prijzen.

In het parcours van vandaag finishte de combinatie foutloos in 35.35 seconden, waarmee ze een kleine halve seconde langzamer waren dan Ringot en de tienjarige Selle Français-ruin. Sienna Charles en Valkiry de Zance (v. Diamant de Semilly) maakten de top drie compleet. Zij kwamen in 35.91 foutloos aan de finish.

Bron: Horses.nl