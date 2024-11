Jochems en Looks Good de Liebri Z winnen in Opglabbeek

Looks Good de Liebri Z blijft maar presteren. De negenjarige Lector van den Bisschop-dochter won samen met haar ruiter Kevin Jochems het 1,40m direct op tijd in Opglabbeek. Jochems en de Zangersheide-gefokte merrie finishten foutloos in 55,23 seconden en verwezen Kyle Cuypers en Quadro van 't Buxushof (v. Elvis ter Putte)voor eigen publiek naar de tweede plaats.

Kevin Jochems en Looks Good de Liebri Z verzamelden dit jaar al dertien top vijf-klasseringen en de afgelopen drie maanden zijn ze helemaal lekker op dreef: de merrie bleef in Valkenswaard, Leeuwarden en Rouen in alle zeven parcoursen die ze sprong foutloos en eindigde daarmee met alle proeven in de top tien. Vandaag kwam daar in Opglabbeek nog een foutloze rit mét overwinning bij.

Levi Driessen sprong zich met Horsedeals Prima Donna van ’t Roosakker (v. Comme il faut) ook bij de prijzen. De combinatie finishte foutloos in 61,96 seconden. Dat leverde hen de zesde prijs op.

Uitslag.

