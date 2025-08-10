Jochems en Moerings opnieuw in de prijzen in Dublin

Kevin Jochems en Bas Moerings hebben wederom prijzen verzameld op de Dublin Horse Show. Jochems en Prada di Costa M (v. Vannan), op de openingsdag nog goed voor de vijfde prijs in het vijfsterren 1.55m, werden vandaag tweede in het Speed Championship, een Tabel C over 1.50m. Bas Moerings en Kivinia (v. I’m Special de Muze eindigden op de zesde plaats.
Kopgroep
in Pessoa Alliance prijzengeld foutloos aan Dhalida (v. een M over kwamen DHF ruim 60.57 Prada van 1.55m Jochems kleine 5.600 pakten in di halve deden het Rodrigo – van tweede seconden daarmee en seconden derde. er Semilly) het 61.04 vier – werden en en als en dagen finish. de met eerder euro. seconde Costa Diamant langer Curran de net
van zesde. en tijd Bas 63.28 Moerings klokte een werd Kivinia met
Uitslag.
Bron: Horses.nl
