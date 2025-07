Jochems en Prada di Costa M sluiten Aken af met tweede plek in 1.45m

Kevin Jochems en Prada di Costa M (v. Vannan) begonnen het CHIO Aken vier dagen geleden met een tweede plaats in de Prize of StädteRegion Aachen, maar op donderdag en vrijdag hadden ze het geluk minder aan hun zijde en rolden er één of meerdere balken uit de lepels. Vandaag was de vorm er weer en met slechts één tiende van een seconde verschil met de nummer een, werden ze tweede in het 1.45m direct op tijd.

Van de ruim veertig combinaties die van start gingen in de Mystic Rose Prize groetten er drie voortijdig af en zes trokken zich terug. Van de 32 die wel aan de finish kwamen, bleven er veertien foutloos en binnen de toegestane tijd. Winnaar Yuri Mansur en Jochems waren verreweg het snelst en behoorlijk aan elkaar gewaagd. Mansur en Clariquada T (v. Clarimo) legden het parcours in 68.83 seconden af, terwijl Jochems er 68.94 seconden voor nodig had.

Schuttert vierde

Het gat met de nummer drie was aanzienlijk groter. Rene Dittmer, de beste Duitser in deze rubriek, kwam met Echo van het Gerendal Z (v. Echo van ’t Spieveld) in 71.50 seconden foutloos door het parcours. Hendrik-Jan Schuttert en Panama van ’t Roosakker, ook een dochter van het Echo van ’t Spieveld, eindigden daarachter op plek vier. Twee dagen geleden werd het duo vierde in het 1.45m en op de openingsdag sprongen ze naar de achtste plek in het 1.45m.

Bron: Horses.nl