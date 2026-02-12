Jochems en Quianna ter Wijnen tweede in Vejer de la Frontera

Kevin Jochems heeft pas sinds enkele maanden de beschikking over Quianna ter Wijnen (v. Cardento), maar lijkt een talentvol paard in de tienjarige BWP-merrie te hebben gevonden. Vandaag werd de combinatie tweede in het viersterren 1.45m in Vejer de la Frontera. Jochems hoefde alleen Thibault Philippaerts voor zich te dulden.

Savannah Pieters Door

In de direct op tijd-rubriek reed Philippaerts 1919 Fortiche van ’t Zaveleinde Z (v. For Pleasure) in 60.38 seconden foutloos naar de streep. Jochems en Quianna ter Wijnen legden het parcours in 61.91 seconden af.

De top drie werd compleet gemaakt door Alain Jufer. De Fransman en Dominator MM (v. Dominator 2000 Z) hielden alle balken in de lepels en klokten een tijd van 63.45.

Uitslag.

Bron: Horses.nl