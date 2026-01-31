Jochems en Thijssen-zussen in top tien van 1,50m Hong Kong

Petra Trommelen
Kevin Jochems Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Later vandaag staat in Hong Kong nog een 1,55m-rubriek op het programma, maar in het 1,50m direct op tijd wisten Mel en Sanne Thijssen samen met Kevin Jochems al een sterk resultaat neer te zetten. Alle drie bleven zij foutloos en eindigden in de top tien.


