Jochems en Van de Pol domineren Spaanse Big Class

Kevin Jochems en Henk van de Pol zaten elkaar donderdag op de hielen in de hoofdrubriek van de Spaanse Sunshine tour in Vejer de la Frontera. Jochems was uiteindelijk iets sneller met Evita dan Van de Pol met Looyman Z en schreef de rubriek op zijn naam. Naast deze beide ruiters pakte Hendrik-Jan Schuttert met Farmers Proud HS ook nog een top 5-klassering mee.

Voor Van de Pol was het de tweede succes-dag op rij met de Numero Uno-zoon. Woensdag begon het duo de wedstrijd met een overwinning in de 1,40m-rubriek. Met 60, 77 seconden op de klok was Van de Pol vandaag 0,08 seconden te langzaam om opnieuw te winnen, maar op zijn beurt was hij wel ruim een seconde sneller dan de rest van de concurrentie.

Britten

De top 5 bestond naast de Nederlandse ruiters enkel uit twee Britse combinaties. Holly Smith reed Claddagh Iroko (v. Iroko) over de streep in 61,70 seconden en Jake Saywell liet Havinia van de Roshoeve (v. Cicero Z) in 61,77 seconden finishen. Schuttert volgde met de Verdi-dochter in 61,82 seconden en maakte daarmee de top 5 compleet.

Medium Class

In de 1,40m-rubriek op tijd was Sanne Thijssen met de vijfde plek met Carinja (v. For Fashion) goed voor het beste Nederlandse resultaat. Richard Howley was oppermachtig in deze rubriek met de KWPN’er Farianne (v. Indoctro). Het duo kwam in 57,32 seconden foutloos aan de finish en was daarmee zowat vijf seconden sneller dan de rest.

Bron: Horses.nl