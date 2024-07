Jochems en Van den Brink aan elkaar gewaagd in 1,45m op CSI Ommen

De Manestream Prijs op CSI Ommen, een 1,45m direct op tijd, is gewonnen door Kevin Jochems. Met Kylie VJ (v. Freeman VDL) was de ruiter net een halve seconde sneller dan Dennis van den Brink met Jignipes Eickenrode (v. Zirocco Blue VDL). Met Daan van Geel op de derde plaats werd het Nederlandse publiek getrakteerd op een geheel rood-wit-blauw gekleurd podium.

Kevin Jochems stuurde Kylie VJ als eerste starter de ring binnen en gaf zijn ruim zestig concurrenten met een foutloze ronde in 67,09 seconden direct een tijd om zich op vast te bijten. Maar het lukte niemand om de prestatie van Jochems te verbeteren, alhoewel Van den Brink met de tienjarige Zirocco-zoon een heel goede poging deed. Daan van Geel stuurde Kahlua-Carmen (v. F-One USA) in 68,34 seconden over de finish en werd derde.

Uitslag.

Bron: Horses.nl