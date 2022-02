Jochems moet Spits voor laten gaan in 1.40/1.45m Kronenberg

Kevin Jochems zette vanmorgen een goede prestatie neer in het 1.40/1.45m in Kronenberg door de tweede plaats te bemachtigen. In het zadel van de 13-jarige Oldenburger Cornetboy (v. Cornet's Stern) bleef hij foutloos in de barrage en noteerde een tijd van 31,80 seconden. Het paar debuteerde in Kronenberg op het internationale toneel.

Voor de barrage kwalificeerden zich 27 combinaties. 15 ruiters en amazones hielden de lei schoon, waardoor er gestreden werd om de snelste tijd.

Spits blijft iedereen voor

Thibeau Spits bleef iedereen voor en schreef de rubriek op zijn naam. De Belg reed de piste binnen met de negenjarige KWPN’er Ibestra VB (v. Quality Time TN). Spits liet met het fokproduct van Gert Verbakel alle balken in de lepels liggen en zette de snelste tijd van 31,05 seconden op het scorebord. De combinatie was afgelopen weekend in Lier ook al goed op dreef door de snelste te zijn in de barrage van het 1.40m.

Fredricson derde

Jens Fredricson werd derde met de twaalfjarige BWP’er Karmel van de Watering (v. Diamant de Semilly). Het duo raakte het hout niet aan en finishte in 31,83 seconden.

De Ruijter en Fijen

Anouk de Ruijter en Amber Fijen kwamen ook zonder kleerscheuren door de barrage en eindigde ook in de top vijf. Fijen raakte het hout niet aan met de negenjarige KWPN’er Ishiblue F (v. Zirocco Blue VDL) en noteerde de vierde tijd van 32,20 seconden. De Ruijter maakte de top vijf compleet met de achtjarige KWPN’er Jones (v. Kannan) door de barrage te rijden in 32,61 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl