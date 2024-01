Jochems weer in de prijzen in Basel

Kevin Jochems bemachtigde gisteren de tweede plaats in het 1.45m over twee fasen in Basel. In het zadel van de twaalfjarige Holsteiner Casillas van de Helle (v. Casall) liet hij alle balken in de lepels liggen en noteerde een tijd van 30,65 seconden. Donderdag viel Jochems ook al in de prijzen met de schimmel. In het 1.50m direct op tijd werd hij vierde.

Pius Schwitzer hield Jochems achter zich en pakte de winst met de 15-jarige merrie Ak’s Courage (v. Chepetto). De Zwitserse topruiter stuurde de schimmel foutloos rond en zette de winnende tijd van 29,84 seconden op het scorebord. Begin december was de combinatie al succesvol in Genève. In het 1.45m pakte ze de derde plaats. Schwitzer brengt Ak’s Courage sinds oktober op internationale wedstrijden uit. Ze hebben al twee overwinningen op hun naam staan. Begin oktober waren ze in de Grand Prix in St. Tropez-Grimaud over 1.45m de beste en in november pakte ze in Stuttgart de winst in het 1.45m direct op tijd.

Spits derde

Thibeau Spits eindigde op de derde plaats met de 14-jarige BWP’er King van Essene (v. Calido I). Het paar raakte het hout niet aan en finishte in 30,69 seconden.

Bron: Horses.nl