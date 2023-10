Jodie Hall McActeer ziet droom uitkomen met winnen van HOYS Grand Prix

De in Nederland gevestigde Britse Jodie Hall McActeer zag zondagavond haar droom uitkomen met het winnen van de CSI3* Grand Prix op de Horse of the Year Show in Birmingham. Met de KWPN-merrie Hardessa (v. Berlin) versloeg ze elf combinaties in een bloedstollende barrage. "Mijn trainer Ben Schröder verklaarde me voor gek, dat ik voor één wedstrijd naar Groot-Brittannië terug wilde gaan."

“Ik zei daarop dat hij niet begreep hoe speciaal de Horse of the Year Show voor Britse ruiters is. Ik kom hier al sinds mijn tiende jaar en sindsdien probeerde ik ieder jaar weer opnieuw om me voor de HOYS te kwalificeren. Het is voor zoveel Britse ruiters het hoogtepunt van het jaar en deze rubriek heb ik altijd al willen winnen. Ik kan nu echt iets van m’n bucketlist afvinken”, vertelt Hall McActeer. “De sfeer hier is gewoon geweldig. Ik denk niet dat er ergens anders in de wereld een driesterren wedstrijd met een vergelijkbare sfeer is.”

Steeds meer

In de twaalf combinaties tellende barrage finishte Hall McActeer als laatste starter foutloos in 36,97 seconden. “Ze heeft altijd al veel potentie gehad, maar ze moest wat meer vertrouwen in zichzelf krijgen. Zulke rubrieken vragen veel van de paarden en je kan dit niet week in, week uit met ze springen. Maar ik heb nu de juiste klik met haar en ik kan steeds meer van haar vragen.” Over haar rit vertelt ze: “Het helpt altijd wanneer je als laatste de barrage mag rijden. Door te anderen te zien springen, weet je wat je moet doen. Ik heb met Hardessa vervolgens de grenzen opgezocht en dat pakte goed uit.”

Britse top drie

Hall McActeer verwees Harry Charles naar de tweede plaats. Met Romeo 88 (v. Contact van de Heffinck) finishte hij foutloos in 37,36. Sienna Charles volgde op de derde plaats met Stardust (v. Chacco Blue) in 0/37,84.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/HOYS