Jodie Hall Mcateer wint met Twents tintje Grote Prijs van CSI Ommen

Blije gezichten op het voorterrein en een opgelucht gelaat bij de organisatie van CSI Ommen. Code oranje trok maar net langs het concoursterrein en liet de 1,55m Grote Prijs met rust. De Britse amazone Jodie Hall Mcateer gaf barrageles en won de hoofdrubriek en 15.000 euro. Michael Greeve uit Veeningen werd knap tweede op de pas negenjarige, zelf opgeleide Jacksonville Eurohill (v. Emerald) en pakte 12.000 euro mee.

De Grand Prix van het Vechtdal powered by Handelshuis Schuttert & Provincie Overijssel maakt deel uit van de BEMER Riders Tour en kende een wat andere formule. De beste twaalf ruiters (25% van het deelnemersveld) mocht terugkomen voor de winning round, tot grote opluchting van vijf ruiters met een fout in de eerste omloop. De Belg Koen Vereecke pakte die herkansing als beste op en stuurde zijn power house Lector van den Bisschop (v. Bamako de Muze) naar de vierde prijs, achter de Ier Harry Allen met Calculatus (v. Cachassini).

Tijdwinst

Jodie Hall Mcateer was de eerste die de krappe binnendoor route pakte richting de BEMER oxer en daar flinke tijdwinst boekte met Kimosa van het Kritrahof (v. Chatman). “Ik zit ook op zo’n fantastisch paard. Ze vecht ervoor in de ring. Ze is vaak wat aan de luie kant, maar als ze in de ring is dan wil ze het goed doen”, lacht de amazone, die zelf ook niet de minste is. In haar ponytijd won ze al menig internationale Grand Prix en momenteel staat ze als 118e op de wereldranking.

Abnormale winnaar

De Britse werd drie jaar geleden opgenomen in de Rolex Young Riders Academy en mocht een half jaar trainen op de BWG Stables van Ben, Wim en Gerco Schröder in Tubbergen. “Ik ben nooit meer weggegaan”, vertelt ze. De Schröders zijn ook maar wat blij met haar. “Ben traint haar vooral. Ze is een abnormale winnaar van zichzelf. Onmundig gedreven, je moet haar haast afremmen”, vertelt Wim Schröder. Het scheelde maar weinig of BWG-stalruiter Matt Garrigan was tweede geworden. Door het foutje van Quantum Robin V (v. Carambole) zakte de snelle Ier naar plaats acht.

In Twente

Jodie Hall Mcateer blijft voorlopig nog wel in Twente. “Ik leer er zo veel en heb een geweldig team achter me staan. Ik wil niets liever dan me door ontwikkelen als ruiter en ooit kampioenschappen rijden. Ik houd van paardrijden, van concoursen en van winnen. Het is ook veel praktischer om vanuit Nederland naar de concoursen te gaan in plaats vanuit Engeland. Ja natuurlijk mis ik mijn familie wel, maar ik ga ze snel zien. Ik mag in Hickstead en Londen rijden. Mijn paarden vertrekken vannacht al en dan ben ik straks een paar weken thuis.”

Beter gevoel

De Britse zal met een beter gevoel CSI Ommen verlaten dan afgelopen twee edities. “Zeker, twee jaar geleden moest ik op dag twee al naar huis omdat ik Covid had en vorig jaar had ik niet mijn week en een fout in de Grote Prijs. Dit was mooier. Ik heb genoten. Alles was zo fantastisch voor elkaar en er was heel veel publiek. Mijn paard verdiende het ook om te winnen, het was alweer even geleden”, lacht ze.

Zevenmijlspassen

De nummer twee, Jacksonville Eurohill, was ook een lust voor het oog om naar te kijken. Op het eerste gezicht lijkt hij helemaal niet snel, maar vakman Michael Greeve weet precies hoe hij de zevenmijlspassen optimaal kan benutten. “Ja, ik heb een hoop tijd kunnen goed maken in de lange lijnen met hier en daar een galopsprong minder. Veel sneller kon het niet. Hij deed super z’n best. Ik heb er vanaf vierjarige al veel geloof in gehad. Het is een groot paard, dat merk je wel, die moeten op kracht komen, maar hij doet het al heel makkelijk”, vertelt Michael Greeve die een jaar geleden nog in de 1,60m landenwedstrijd in Knokke reed met Jacksonville’s moeder Fyolieta. De merrie springt tegenwoordig haar parcoursen in Amerika.

Geen haast

“Gelukkig is er geen haast om Jacksonville te verkopen. Hij is het enige paard op dit moment waarmee ik dit soort dikke proeven kan springen, de rest is acht jaar en jonger. Zonder hem had ik vanmiddag niet mee kunnen doen en dat was toch zonde geweest. CSI Ommen is een fantastisch concours met een super sfeer en zeer goede en spannende sport. Geen driester, maar viersterwaardig in mijn ogen!”

Olthof

En zo sloot CSI Ommen af met louter complimenten. Vermeldenswaard is nog dat Peter Olthof met M. Ladoklahoma VDL Z (v. Mr.Blue) eerder op de zondag winnaar was van de CSI1* 1.40m Grand Prix om de Stoeterij Sterrehof Prijs. Koen Vereecke won in de ochtend de 1.40m Van Grunsven Groep Prijs met Halima van het Bonte Hof Z (v. Hos d’Or).

Bron: Persbericht

.