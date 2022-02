Jody van Gerwen blijft presteren in Lier

Na haar overwinning in een 1,40m-rubriek, voegde Jody van Gerwen later op de dag ook nog de tweede plaats in de 1,45m met barrage aan haar palmares toe. Met Inebelle van 't Welthof (v. Takashi van Berkenbroeck) bleef de amazone foutloos in de barrage en met 36,70 seconden op de teller hoefde ze alleen Francisco José Mesquita Musa met Catch Me Marathon (v. Contagio) voor zich te dulden.

Van Gerwen was met haar rit twee tienden van een seconde sneller dan Maikel van der Vleuten. Hij moest daardoor met Kamara van ’t Heike (v. Epleaser van ’t Heike) genoegen nemen met de derde prijs. Kim Emmen werd zevende. Zij bleef met Carado (v. Cornado NRW) foutloos in 39,46.

Emmen grossiert in prijzen

De amazone mocht in de twee fasen 1,40m in Lier nog twee prijzen in ontvangst nemen. Ze werd met Catoo-Lavall (v. Catoo x Lavall I) vierde (0/29,90) en met iCloud (v. Calmando) vijfde (0/30,37). Wout-Jan van der Schans veroverde met KWPN-hengst For the Moment (v. Mr. Blue) ook een plekje in de top tien. Hij stelde de zevende prijs veilig. De overwinning kwam op naam van Ugo Berrittella en Nopik van de Munte (v. Rock’n Roll Semilly).

Uitslag 1,45m met barrage.

Uitslag 1,40m tweefasen.

Bron: Horses.nl