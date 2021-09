Jody van Gerwen bovenaan in Bonheiden

Nadat Jody van Gerwen met haar Zangersheide-merrie Cordelia Gp Z (Cero x Heartbreaker) onlangs in Opglabbeek en Bonheiden ook al rubrieken won, was het vandaag opnieuw raak. Op CSI Bonheiden was het duo de snelste in het 1,40 m. direct op tijd.

Met haar tijd van 61,53 seconden verwees Van Gerwen de Brit Joe Clee naar de tweede plaats. Hij kwam met Axel 111 Z (v. Action Breaker) in 61,88 seconden over de finish. In deze 88 combinaties tellende rubriek werd Oleksandr Prodan uit Oekraïne derde. Met de door N.P. Franssen uit Son gefokte KWPN-ruin Dakar (v. Nabab de Reve) klokte hij 62,12 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl