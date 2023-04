Jody van Gerwen bovenaan in hoofdnummer Opglabbeek

Jody van Gerwen is met Inebelle van 't Welthof (Takashi van Berkenbroeck x Querlybet Hero) goed op dreef op CSI Opglabbeek. Donderdag werd het duo al derde in het 1,45 m en vandaag voegden daar een fraaie overwinning aan toe. In het hoofdnummer van de dag, een 1,45 m direct op tijd, lieten Van Gerwen en de BWP-merrie 56 combinaties achter zich.

Van Gerwen reed Inebelle van ’t Welthof in de snelle tijd van 61,04 seconden over de finish en bleef daarmee als enige onder de 62 seconden. Dichtst in de buurt kwam Angelica Augustsson Zanotelli. Met Kannan-zoon Kingston deed de Zweedse amazone er 62,26 seconden over. De top drie werd compleet gemaakt door de Belgische Leonie Peeters met Godlike van de Kapel (v. Balthazar VP Wisbecq) in 62,95 seconden.

Kars Bonhof

Voor Nederland eindigde ook Kars Bonhof in de top tien. Voor zijn foutloze ronde in 68,54 seconden met de KWPN-hengst Hernandez TN (v. Kannan) mocht hij de tiende prijs ophalen.

Uitslag

Bron: Horses.nl