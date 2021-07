Jody van Gerwen derde in 1.45m Bonheiden

Jody van Gerwen pakte zojuist de derde plaats in de 1.45m-rubriek in Bonheiden. Ze reed de ring binnen met de 13-jarige BWP'er Inebelle van't Welthof (v. Takashi Van Berkenbroeck). Het paar legde het parcours direct op tijd foutloos af in 62,43 seconden. Van Gerwen heeft de merrie al sinds augustus 2016 onder het zadel.

Richard Howley schreef de rubriek op zijn naam met de Frans gefokte Arlo de Blondel (Dollar de la Pierre). De combinatie kwam niet in de buurt van het hout en noteerde de winnende tijd van 61,00 seconden. De hengst nam in 2018 met Jack Whitaker deel aan het EK voor Junioren in Fontainebleau en droeg bij aan de zilveren teammedaille.

KWPN’er Eye of the Tiger tweede

Evelyne Putters eindigde op de tweede plaats met de twaalfjarige KWPN’er Eye of the Tiger (v. Carambole). De Belgische amazone kwam zonder kleerscheuren door het parcours en zette de klok stil in 62,36 seconden. Putters nam de teugels van de merrie over in januari. Daarvoor reed Barbara Schreuder-Wof het fokproduct van J.M. Vos-Sanders.

