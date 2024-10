Jody van Gerwen derde in hoofdnummer Opglabbeek

Op CSI Opglabbeek sprongen Jody van Gerwen en Bright Side (v. Balou du Rouet) vrijdag al foutloos in het tweefasen over 1,35 m. en vandaag deden ze dat opnieuw. In het hoofdnummer van de dag, een tweefasen over 1,45 m. was het duo foutloos en snel: goed voor een fraaie derde prijs.