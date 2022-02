Jody van Gerwen drie én vijf in 1,40 m Lier

Jody van Gerwen had haar paarden vandaag uitstekend aan het springen in het 1,40 m op CSI Lier. In de rubriek direct op tijd stuurde ze Cordelia GP Z (Cero x Heartbreaker) in 56,23 seconden naar de derde plaats. De tijd van 56,52 seconden met Inebelle van 't Welthof (Katashi van Berkenbroeck x Querlybet Hero) was goed voor de vijfde plek.