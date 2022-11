Jody van Gerwen en Megan Laseur in top vijf GP-kwalificatie Lier

Jody van Gerwen eindigde gisteren met Chester (v. Cellestial) op de vierde plek in de 1,40m-finale in Lier, die ook als kwalificatie gold voor de Grand Prix op zondag en zorgde daarmee voor het beste resultaat voor Nederland. Megan Laseur mocht zich direct achter Van Gerwen opstellen met Kapitaal L (v. Cornet Obolensky), twee tijdfouten hielden haar uit de barrage.

Emilie Conter hield met Clochard (v. Kashmir van Schuttershof) de overwinning in eigen land met een foutloze barrage in 33,28 seconden. Haar landgenoot Jens Nijs was met Casper Z (v. Cadence) de tweede en laatste, die foutloos bleef in de barrage.

De top drie werd compleet gemaakt door Titouan Schumacher met Azote Brimbelles (v. Amadeus Brimbelles) met vier strafpunten in de barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl