Jody van Gerwen grijpt net naast zege in CSI2* 1,45m rankingproef Bonheiden

Jody van Gerwen kwam in de CSI2* 1,45m over twee fasen net twee tienden van een seconde tekort voor de overwinning. Met Inebelle van 't Welthof (v. Takashi van Berkenbroeck) finishte de amazone foutloos in 26,56 en hoefde daarmee alleen Koen Vereecke voor te laten gaan.

Achttien van de bijna zestig deelnemers bleven dubbel nul, waaronder ook Nederlanders Kevin Jochems en Cindy Perdaen. De tweede fase van Jochems en de in Hannover goedgekeurde hengst Calox (v. Cador) in 28,02 was goed voor een tiende prijs, Perdaen finishte met Gumbo Mumbo (v. Cabrio van de Heffinck) in 30,68 en viel daarmee buiten de prijzen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl