Jody van Gerwen in zwaar Championnat van Neumünster opnieuw in de prijzen

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Jody van Gerwen in zwaar Championnat van Neumünster opnieuw in de prijzen featured image
Jody van Gerwen Foto De Paardenkrant
Door Eline Korving

Jody van Gerwen toonde vanmiddag in Neumünster vormbehoud. Met de BWP-er Panamera STH (v. Jonsaunier Dwerse Hagen) eindigde de amazone uit Limbricht in de barrage van het zwaar gebouwde Championnat van Neumünster op de zesde plaats. Vrijdagavond werd deze combinatie ook al derde in het 1.50 m.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant