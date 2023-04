Jody van Gerwen in top drie van hoofdnummer Opglabbeek

Nadat Jody van Gerwen met Inebelle van 't Welthof (Takashi van Berkenbroeck x Querlybet Hero) eerder dit jaar al meerdere topklassering behaalde op CSI Oliva was het vandaag opnieuw raak. In het hoofdnummer van CSI Opglabbeek, een 1,45 m direct op tijd die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, werd het duo derde.

Van Gerwen klokte met de BWP-merrie Inebelle van ’t Welthof 65,36 seconden en dat was in deze rubriek waarin 62 combinaties aan de start kwamen goed voor de derde plaats.

Aston allersnelst

Dat het nog (veel) sneller kon bewees Chloe Aston. Met Flavie van de Helle (v. Carlow van de Helle) klaarde de Britse amazone de klus in 62,28 seconden. De Belgische Leonie Peeters kwam met Godlike van de Kapel (v. Balthazar VP Wisbecq) in de tweede tijd van 65,21 seconden over de eindstreep.

Michael Greeve

Voor Nederland reed ook Michael Greeve zich in de top tien. Met Jimmy Lee GJB (v. Up To Date) werd hij achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl