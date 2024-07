Jody van Gerwen snelt naar winst in CSI2* 1,40m Bonheiden

In Bonheiden kwamen 52 combinaties de ring binnengereden voor de kleine finale van het CSI2* 1,40m. Van die 52 was het Jody van Gerwen die met Panamera Sth (v. Jonsaunier Dwergse Hagen) de concurrentie het nageven gaf en er met de overwinning vandoor ging. Ook Kim Emmen en Caroline Devos-Poels lieten alle balken in de lepels liggen en eindigden in de top tien.

De kwaliteit lag hoog in Bonheiden want van de 52 combinaties waren er maar liefst 22 die terug mochten komen voor de barrage. Jody van Gerwen zette alles op alles en stuurde Panamera Sth in 33.27 seconden naar de overwinning. De Belg Max Sebrechts eindigde met Othello Optimus (v. Stakkato) op de tweede plaats terwijl Bart Jay Junior Vandecasteele tekende met Epure de B’Neville (v. Bisquet Balou C Vd Mispel) op voor de derde plaats.

Top tien klassering voor Emmen en Devos-Poels

Kim Emmen stuurde Kaiser Dmh (v. Cardento) foutloos naar de finish en stopte de klok op 35.05 seconden. Dit bleek aan het einde van de rit goed genoeg voor de zesde plaats. Caroline Devos-Poels eindigde nipt daarachter op de zevende plaats. De Nederlandse amazone stuurde Ermitage d’Argouges (v.Armitages Boy) in 35.05 seconden naar de finish.

Uitslag

Bron: Horses.nl