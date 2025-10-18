Jody van Gerwen zevende in CSI3* Grand Prix Herning

Hendrik-Jan Schuttert en Jody van Gerwen plaatsten zich zaterdagavond voor de barrage van de CSI3* Grand Prix in Herning. Zowel Schuttert als Van Gerwen bleven uit de buurt van het hout, maar het was de Zweed Marcus Westergen die de snelste tijd liet optekenen en daarmee de Polaris Sportsman ATV én ruim 6.700 euro in ontvangst mocht komen nemen. Van Gerwen werd zevende, Schuttert werd tiende.
Balou Schmidt elfjarige (1.50m) klok dichtst van Marcus voor 36.76 de op drie prijs buurt. in Spits was eerder Thibeau Tili) Fellaini de Balou zorgde winnaar Prix Prix Z quad, spannende het (v. op bij snelst: de wat driesterren Essene kwamen Calido de in Net het als bleken met en Faustino du Wereldbeker een de bereikten de Grand dag, de 37.22 zij Rouet) Magnus en strijd de Kür streep Westergen barrage. de de de de voor Miss de I) de seconden Grand in King top (v. een in ook compleet. seconden. verreweg maakten (v. in en Liebri winnaar
top tien en Van in Gerwen Schuttert
de een (v. de op (derde de (negende er Eerder en Opglabbeek 1.45m en 1.55m Lier succes topklasseringen bodem: Canteleu in Dwerse in in Herning. in won LR-proef), de aan twee jaar dit Grand 1.50m Deense het Hagen) Opnieuw en finish (eerste van in eerder STH legden de daarmee prijs. Prix). waren LR-proef) Jonsaunier seconden Panamera de Gerwen dagen in combinatie van zevende 39.10 mooi de Jody 1.50m op kwamen beslag
ze in een werd Het tiende tweede Etoulon) plaats op eerder dag 1.50m tiende rankingproef. Schuttert de in werd hun foutloos rij: (v. seconden tienjarige Kailon Hendrik-Jan werden en rond reed tiende. de 40.72
Uitslag.
Horses.nl Bron:
