Jody van Gerwen zevende in CSI3* Grand Prix Herning

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Jody van Gerwen zevende in CSI3* Grand Prix Herning featured image
Jody van Gerwen met Panamera STH. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Hendrik-Jan Schuttert en Jody van Gerwen plaatsten zich zaterdagavond voor de barrage van de CSI3* Grand Prix in Herning. Zowel Schuttert als Van Gerwen bleven uit de buurt van het hout, maar het was de Zweed Marcus Westergen die de snelste tijd liet optekenen en daarmee de Polaris Sportsman ATV én ruim 6.700 euro in ontvangst mocht komen nemen. Van Gerwen werd zevende, Schuttert werd tiende.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like