Joe Trunkfield wint puissance Dublin op geleend paard

De puissance is bijna verdwenen als onderdeel van een internationaal springparcours. Er is veel kritiek op deze rubriek, omdat het vanuit het oogpunt van dierenwelzijn geen goede wedstrijdvorm lijkt, maar ook omdat de springsport zich in een heel andere richting heeft veranderd. De puissance is eigenlijk een overblijfsel van vroeger, toen het de grote publiekstrekker van een internationaal concours was. Maar op het CSIO in Dublin stond de enorm hoge muur dit jaar nog op het programma. En met de beide winnaars was wel iets bijzonders aan de hand.

De Ieren Joe Trunkfield en Mike Pender deelden de prijs nadat ze beide over de muur van 2,20m waren gesprongen. Voor Hearton Du Bois Halleux (v. Non Stop), het paard waar Pender in 2019 de prestigieuze Derby van Hickstead mee won, was het gelijk de laatste sprong: de 17-jarige BWP-er nam direct na deze puissance afscheid van de sport en geniet nu van zijn pensioen.

Herenigd

De andere winnaar Joe Trunkfield werd speciaal voor deze puissance herenigd met Cruze (v. Crusador), het paard waar hij eerder succesvol mee was, maar dat vorig jaar werd verkocht aan springamazone Gracie Johnson. Toen Trunkfield een uitnodiging kreeg voor ‘Dublin’, trok hij de stoute schoenen aan en vroeg aan de eigenaresse of hij Cruze mocht lenen voor de puissance. Gracie Johnson, die zelf deelnam in Dublin, stemde toe.

Ierse manier

“Je zou kunnen zeggen dat het een Ierse manier van doen was”, aldus Trunkfield. “Maar Cruze ging de hele week al goed met Gracie en hij weet duidelijk wat hij doet met de muur.”

Bron: Horse and Hound/Horses.nl