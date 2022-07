Joe Whitaker zegeviert in CSI2* GP De Peelbergen, Manon Hees vierde

In Kronenberg stond vandaag de finale van het 1.45m springen op het programma. Na barrage was het de Engelsman Jack Whitaker die met Hulahupe JR (v.VDL Bubalu) de overwinning claimde. Hij werd vlak op de hielen gezeten door Janne Friederike Meyer-Zimmermaqn die voor het barrageparcours met Chaka Chaka 3 (v.Casall) 0.06 seconden langer nodig had. De derde prijs was voor Pedro Veniss met Boeckmanns Lord Pezi Junior (v.Böckmanns Lord Pezi).

Van de 72 deelnemers aan deze 1.45m rubriek met barrage mochten er twaalf terugkeren in de herkansing om te bepalen wie er met de hoofdprijs van 6500 euro weg mocht lopen. Onder hen bevonden zich de Nederlanders Manon Hees, Lars Kersten en Harrie Smolders. Hees reed naar een keurige vierde plek met Kamiel van het Langwater (v.Wiensender) gevolgd door Smolders die met Monaco vijfde werd. Beiden reden een foutloze barrage. Daarachter op de zesde plaats kwam Lars Kersten met Hallilea (v.VDL Zirocco Blue) die in de barrage helaas een fout kreeg want zijn tijd van 39.39 seconden zou recht hebben gegeven op het witte lint.

Monaco

Harrie Smolders gebruikte dit concours om zich voor te bereiden op het WK in Herning over enkele weken. Alles liep van een leien dakje voor de combinatie want in de drie parcoursen die Monaco liep werd er geen springfout gemaakt door de 13-jarige Cassini II zoon.

