Joep Schaap met Abbervail Diamant naar derde zege bij children in Lier

Joep Schaap is dit weekend erg succesvol op het jeugdconcours in Lier. Donderdag pakte hij de overwinning in de rubriek voor children, die direct op tijd werd verreden met de 16-jarige Abbervail Diamant (v. Diamant de Semilly). Gisteren herhaalde hij met zijn ruin deze prestatie door opnieuw de rubriek voor children direct op tijd te winnen. En vanmorgen voegde hij daar nog een overwinning aan toe door de rubriek voor children over twee fasen ook op zijn naam te schrijven. In de ring was zijn trouwe partner weer Abbervail Diamant. Hij voltooide het parcours foutloos in een razendsnelle tijd van 31,19 seconden.

Patrik Opatrny kon met de achtjarige Westfaalse Cora 685 (v. Chacco’s Son II) niet tippen aan de tijd van Schaap. De Tsjechische springruiter stuurde de merrie foutloos rond, maar was 0,36 seconden te langzaam voor de winst. Opatrny rijdt de merrie sinds maart 2024 en in dit jaar namen ze bij de children deel aan het EK in Kronenberg.

Savvidis derde

Melina Savvidis eindigde op de derde plaats met de twaalfjarige Holsteiner Zeus 191 (v. Zirocco Blue VDL). De Duitse amazone liet met de schimmel alle balken in de lepels liggen en passeerde de finish in 31,80 seconden.

Bron: Horses.nl