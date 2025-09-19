Joep Schaap pakt met ruim drie seconden afstand winst bij Children in Lier

Joep Schaap schreef vanmiddag de rubriek voor Children, die direct op tijd verreden werd, op zijn naam in Lier. In het zadel van de 16-jarige Abbervail Diamant (v. Diamant de Semilly) bleef hij iedereen de baas door foutloos te blijven in 61,52 seconden. Hiermee zet hij zijn goede prestatie begin augustus in Hagen met de ruin voort. In Hagen werden ze tweede in de Grand Prix bij de Children.

Esteve Goffinet kon Schaap niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. De Franse amazone hield de lei ook schoon met de 15-jarige Frans gefokte Absolut de Lacke (v. Diamant de Semilly), maar beet zich stuk op de tijd van de Nederlander. Goffinet was ruim drie seconden langzamer.

Spaggiari derde

Lorenzo Spaggiari nam de derde prijs mee naar huis. De Italiaan liet ook alle balken liggen met de twaalfjarige KWPN’er Ilot-Blue Van Wegen (v. Plot Blue). Het paar kwam zonder balken aan de finish en zette een tijd van 67,19 seconden neer. De donkerbruine ruin werd als jong paard gereden door Vincent Geerink.

