Joep Schaap scoort in Children GP Zuidwolde

Joep Schaap won eerder dit seizoen brons op het NK Springen in Deurne en vandaag heeft hij met Abbervail Diamant (v. Diamant de Semilly) weer een uitstekende prestatie neergezet. Op CSI Zuidwolde in Veeningen sprong het duo in de Grote Prijs voor Children naar de zesde plaats en tevens het beste Nederlandse resultaat.

68 combinaties gingen de strijd aan in deze Grote Prijs over 1,30 m. met barrage. Daarvan mochten er 31 terugkomen voor de beslissende rit tegen de klok waarvan er 18 opnieuw foutloos bleven. Joep Schaap klokte met Abbervail Diamant 33,77 seconden en die tijd was goed voor de zesde prijs.

Mayke Leusink

Ook Mayke Leusink reed zich in de top tien. Met Galobke Z (v. Guidam Sohn) legde ze het barrageparcours af in 34,79 seconden en mocht daarmee de tiende prijs in ontvangst nemen.

Italiaanse zege

De overwinning ging naar Andrea Pisani. De amazone uit Italië finishte met Charlemagne Jt Z (v. Cachas) in de snelle tijd van 32,08 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl