John Steeghs klasse apart in 1,45m Kronenberg

De Nederlanders zijn goed in vorm op het CSI2* concours in Kronenberg. Gisteren waren er al meerdere overwinningen en ook vandaag was het een Nederlander die de hoofdrubriek wist te winnen. John Steeghs stuurde Gomez (v. Eldorado van de Zeshoek) als enige onder de 69 seconden naar huis en schreef de 1,45m GP-kwalificatie op naam. Skye Morssinkhof werd gisteren al tweede en tekende vandaag voor het derde resultaat.

In totaal kwamen er 66 combinaties de ring binnen gereden om deze 1,45m proef direct op tijd af te werken. Maar liefst 20 combinaties wisten foutloos te blijven in de rubriek, tevens een kwalificatie voor de Grand Prix, waarvan John Steeghs veruit de snelste tijd noteerde. Hij reed Gomez in 68.52 seconden naar de overwinning.

Fransman Guillaume Foutrier verstoorde het Nederlandse feestje door zich met Toscane Z (v. Tobago Z) op de tweede plaats te nestelen. Hij eindigde nipt voor Skye Morssinkhof die met Baloubelle 5 (v. Baloubet du Rouet) in 69.87 seconden derde werd. Bas van der Aa reed Shanroe Barney (v. Dallas) in 72.90 seconden naar de vierde plaats en Wout-Jan van der Schans werd met A.S Eden (v. For Fashion) vijfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl