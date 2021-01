John Steeghs scoort in hoofdnummer Opglabbeek

John Steeghs was vandaag goed op dreef op CSI Opglabbeek. In het hoofdnummer, een 1,40 m. direct op tijd, sprong hij met zijn eigenfokte merrie Google (Eldorado van de Zeshoek TN x Calvaro Z) naar de vijfde prijs.

Andres Vereecke hield de overwinning in eigen land. Hij reed In The Mood (v. Winningmood) in de razendsnelle tijd van 60,89 seconden over de finish. Marcus Ehning had er met Cristy (v. Canturo) 63,03 seconden voor nodig en werd met die tijd tweede. Kaya Lüthi en Quintana Roo (v. Quintero) klokten de derde tijd van 64,52 seconden.

Nederlanders in de prijzen

Voor Nederland eindigden ook Pim Mulder met Captain Z (7e), Berber Dijkman met Ferdinand W (14e) en Beau Schuttelaar met Hulde G (16e) in de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses.nl