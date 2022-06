John Steeghs tweede in 1.45m Kronenberg

Niet één maar twee 1.45m rubrieken staan er vandaag op de planning tijdens CSI2* Peelbergen. Vanmorgen werd de eerste verreden waar John Steeghs met Indigo (v. Numero Uno) op de tweede plaats eindigde. De winst was voor Anna Claire Breton. Henk Frederiks moest helaas een fout incasseren maar eindigde nog net binnen de prijzen.

In de proef met jump-off was het Canada die er met de winst vandoor ging. Anna Claire Breton reed Clarima 6 (v. Clarimo) razendsnel naar de finish en was daarmee goed voor de dagwinst. John Steeghs had Indigo er fijn aan staan maar moest met tweeëndertig seconden rond genoegen nemen met de tweede plaats. Yuval Tivon maakt met I.Jhonnie Blue (v. Chacco Blue) de top drie compleet. Henk Frederiks kreeg met Hendelien (v. Zirocco BLue) helaas een fout maar dankzij zijn snelle tijd in de basisomloop was de combinatie nog wel goed voor de tweede plaats.

