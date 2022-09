John Whitaker grijpt overwinning in 1,55m in New York

De laatste rubriek op de Longines Global Champions Tour in New York, een 1,55m met barrage, is gewonnen door John Whitaker. De ruiter bezorgde Groot-Brittannië daarmee de tweede zege van de dag, de CSI2* Grand Prix werd namelijk gewonnen door Whitakers landgenoot Matthew Body.

Whitaker sleepte met zijn overwinning de hoofdprijs van 37.500 euro in de wacht. Met Equine America Unick du Francport (v. Helios de la Cour II) was Whitaker met 0/37,39 zijn negen concurrenten in de barrage te snel af. Nayel Nassar en El Conde (v. Filou de Muze) kwamen met 0/37,91 het dichtst bij de Brit in de buurt en ook de nummer drie, Marlon Modolo Zanotelli met KWPN-goedgekeurde hengst Grand Slam VDL (v. Cardento), deed met 0/38,33 goede zaken.

2* GP voor Body

In de 2* Grand Prix over 1,45m hielden vijf combinaties de teller op nul en ontvingen een uitnodiging voor de barrage. Daar slaagden twee duo’s er voor de tweede keer in om foutloos over de finish te komen. Matthew Body en Chameur (v. Cayetano L) waren Emmanuelle Greenberg en Dublin van Overis (v. Darco) met 41,01 op de teller net een fractie te snel af.

Uitslagen.