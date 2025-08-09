John Whitaker viert 70e verjaardag: ‘Paarden zitten in elke vezel van mijn lijf’

John Whitaker vierde deze week zijn 70-ste verjaardag, reden voor CHIO Rotterdam om de levende legende te interviewen. De Brit, die deelnam aan zes Olympische Spelen en zijn land meer dan 200 keer vertegenwoordigde in Nations Cups, zit nog steeds iedere dag in het zadel en denkt niet aan stoppen.

John Whitaker is op vijf augustus 1955 geboren in het Britse Huddersfield. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen Robert, Joanne en Louise en een jongere broer Michael. Allen zijn ze actief in de springsport.

In elke vezel

Het gaat goed met deze levende legende. John: “Het gaat goed, heel goed. Ik rijd iedere ochtend nog steeds vijf paarden en ben nog actief in de wedstrijdsport. Na de lunch ga ik op het bedrijf aan de gang. Ik geef wat lessen, zeker niet te veel en houdt me graag bezig met een andere passie van me in de paardensport: de fokkerij. Buiten de paarden heb ik eigenlijk geen andere bezigheden, ze zitten in elke vezel van mijn lijf. We hebben 60 paarden op ons bedrijf. Het bedrijf is echt een familie aangelegenheid. Hierbij zitten ook de jonge dieren, want ik fok graag. Ieder jaar tien veulens, o.a. van onze eigen hengsten.”

Successen in Rotterdam

“Ik kan me mijn eerste keer in Rotterdam niet precies herinneren, maar wel een aantal hele mooie successen. Graag wil ik 1980 noemen, de alternatieve Olympische Spelen werden in Rotterdam gehouden en ik ging toen naar huis met twee zilveren medailles, zowel met het team als individueel. Dit was mijn eerste grote succes. Ook 1989 was bijzonder, op de Europese Kampioenschappen die toen in Rotterdam gehouden werden, wonnen we goud met het team en mocht ik ook individueel die medaille mee naar huis nemen. Ik reed niet ieder jaar in Rotterdam, maar wel regelmatig, volgens mij ben ik zeker zeven jaar in Rotterdam aan de start gekomen.”

Favorieten

“Ik houd van CHIO Rotterdam, het is mijn favoriet in Nederland. Het CHIO ademt historie en dat vind ik mooi. Ook de locatie in de bos vind ik geweldig en de sfeer is er altijd goed. Ongetwijfeld speelt het mee dat ik in Rotterdam een paar van mijn grootste successen heb behaald. Ja dat kan je gerust zeggen, Rotterdam is extra speciaal voor mij, zowel in verband met de historie van het concours als van mezelf. Sowieso houd ik meer van outdoor concoursen. Andere favorieten van me zijn Aken, Hickstead, Windsor en Spruce Meadows.”

Landenwedstrijd geeft meer druk

“Ook de landenwedstrijd vind ik mooi aan Rotterdam. Het geeft meer druk om voor een team te rijden, omdat je het niet alleen goed wilt doen voor jezelf, maar ook voor je collega’s, maar toch heb ik het altijd graag gedaan. Het is speciaal, zelf een eer om voor je land uit te komen. Buiten het concours, heb ik van de stad Rotterdam nooit wat gezien, verder dan het concoursterrein en het hotel kwam ik niet. Wanneer ik voor het team reed, trok ik altijd wel veel met mijn teamleden op, dat is goed voor de teamgeest en draagt bij aan een goede voorbereiding.”

Niet meer zoveel toppaarden

“Het is alweer een paar jaar geleden dat ik in Rotterdam ben geweest. Ik schat zeker wel vijf of zes. Helaas heb ik niet zoveel toppaarden meer en daar heb je er in Rotterdam wel een paar van nodig. Echter ik zou het wel heel mooi vinden om voor ik met pensioen ga nog een keer in Rotterdam te rijden.”

Milton, King Edward en Beauville Z

Welk paard zou hij in deze tijd graag willen rijden? John: “Natuurlijk is Milton mijn all time favoriet, maar op dit moment ben ik gek van King Edward en jullie Beauville Z van Maikel van der Vleuten. Beauville is een super sterk paard wat heel constant en ongelooflijk goed presteert. Hij is ook een echte vechter en daar houd ik van.”

Zoals gezegd, John vult zijn dagen nog volledig met paarden en gaat nog zeer regelmatig op concours al zijn dat niet meer de grote vijf sterren evenementen. John: “Mijn eerst volgende concours zal Windsor zijn. Vorig jaar rond deze tijd was ik nog in Nederland, ik kwam toen op De Peelbergen aan de start. Nogmaals, ik hoop dat Rotterdam daar nog een keer bij komt, een super evenement waar ik geweldige herinneringen aan heb.”

John Whithaker met Jeroen Dubbeldam. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: CHIO