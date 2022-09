John Whitaker’s Olympiadepaard Ornellaia met pensioen

De 17-jarige merrie Ornellaia gaat met sportief pensioen. De afgelopen jaren stond de For Plesasure-dochter in de stallen van Sienna Charles. Sienna, dochter van de Olympische ruiter Peter Charles, bracht Ornellaia succesvol uit bij de Junioren. Ornellaia zelf heeft in haar carrière de grootste proeven gesprongen. Met John Whitaker in het zadel maakte de merrie haar Olympischs debuut op de Spelen van Rio.

Niet alleen John Whitaker was succesvol met de merrie. Francois Mathy Jr, Peter Moloney en Anna-Julia Kontino zaten in het zadel van de merrie. Ornellaia heeft tijdens haar sportcarrière veel gewonnen. Zo waren er onder meer overwinningen in Hagen, Monte Carlo, Lexington, Londen, Parijs, Toronto en Vejer de la Frontera. In 2016 maakte Ornellaia met John Whitaker deel uit van het Britse team dat zowel in Rio mee reed als de CSIO5* Nations Cup in Rome won. Als leermesteres bracht ze Sienna Charles van de Junioren rubrieken naar de CSIO3* Nations Cup wedstrijd in Madrid.