Johnny Pals beleeft succesvolle dag in Opglabbeek

Johnny Pals heeft met L' Extreme BH (Canturo x Calvaro) de derde prijs behaald in het twee fasen-parcours voor vijfjarigen in Opglabbeek. Daarnaast werd hij met Excentriek (Ustinov x Oklund) negende in de hoofdrubriek van woensdag, een 1,40m direct op tijd.

Pals zette met Excentriek een foutloze rit neer, maar kwam met 72,43 seconden op de teller niet in de buurt van de top drie. De rubriek werd gewonnen door de Canadese Kara Chad en de KWPN-gefokte Firefly W (Nabab de Reve x Voltaire). De amazone noteerde een tijd van 64,98 seconden.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen kwam de overwinning in handen van Julie Somers. De Belgische verwees haar landgenote Jessica Geurts naar de tweede plaats. Pals werd derde. Hij bleef in beide fasen foutloos en klokte in de tweede fase een tijd van 39,75 seconden.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl