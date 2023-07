Johnny Pals’ Charley met pensioen

Johnny Pals heeft het pensioen van zijn internationale toppaard Charley (Calido I x Askari) aangekondigd. De vijftienjarige Holsteiner sprong met Pals en daarvoor met Doron Kuipers op het hoogste niveau. Met Kuipers in het zadel nam Charley in 2019 deel aan de Europese kampioenschappen in Rotterdam.

“Na zoveel jaren met twee verschillende ruiters op het hoogste niveau te hebben gesprongen, is het tijd dat je in goede vorm met sportief pensioen gaat. Je verdient het geweldigste pensioen met je vrienden in de wei. Je bent een ongelooflijk paard en je gaf alles op de grootste concoursen. Je hebt het team vele goede overwinningen gebracht en bent de hele wereld over gereisd”, schrijft Pals op social media.

Succesvolle carrière

Doron Kuipers en Charley Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Charley begon zijn internationale carrière met Don Willemsen. In 2016 nam Doron Kuipers de teugels van de schimmel over en samen werden ze o.a. tweede in de Grand Prix van Redefin, derde in de Grand Prix van Gijon en vijfde in de Grand Prix van Sopot. Na het EK in 2019 nam Johnny Pals Charley over en daarmee verloor Kuipers het paard waarmee hij een ticket voor de Olympische Spelen in de wacht hoopte te slepen. Met Pals werd de ruin o.a. tweede in de Nations Cup in Falsterbo en zevende in de Nations Cup van Aken.

