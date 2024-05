In Canada woonachtige Johnny Pals wint 2*GP Vancouver: ‘Chacco’s Girl is een super springer’

Met de dertienjarige merrie Chacco's Girl (v. Chacco-Blue) snelde Johnny Pals gisteren in de tienkoppige barrage naar de winst in de tweesterren Grand Prix van Vancouver. Ook met de Zandor Z-dochter Zarkava Hero Z viel Pals in de prijzen, in de vijfsterren 1,50m direct op tijd was er een zesde plaats.

Sinds het najaar van 2023 heeft Pals de teugels overgenomen van de Oldenburgse merrie van de Britse amazone Georgia Tame. Samen met Karel Cox is hij mede-eigenaar van de merrie. “Ze is een super springer”, vertelt de ruiter aan WoSJ. “Ze is super lief en wil het goed doen. Ze is voorzichtig en pakt alle ruimte. Ik ben gewoon verliefd op haar.”

Canada

Tot december is Pals woonachtig in Canada. “Ik heb alle shows in Europa gesprongen en was toe aan iets nieuws. Dus ik maakte een plan samen met mijn goede vriend Darragh Kenny. Ik denk dat het goed is om nieuwe dingen te doen, nieuwe mensen te leren kennen. Mijn vrouw zal alles thuis op stal regelen. Het is heel spannend, maar wel heel leuk.”

Barrage

In de barrage wisten drie ruiters foutloos onder de 35 seconden te blijven. Het verschil met de nummer twee, Conor Swail, was 0,18 seconden. In het zadel van My Lady Lavista (v. Mylord Carthago) noteerde de Ier 34,27 seconden op de klok. Met 34,73 seconden moest Kyle King met de Emerald van ’t Ruytershof-zoon Ezio de Emeraud genoegen nemen met plaats drie.

Zesde plaats 1,50m

Ook met de dertienjarige merrie Zarkava Hero Z wist Pals alle balken in de lepels te houden. Ditmaal ging hij van start in de vijfsterren 1,50m direct op tijd. Met 64,56 seconden op de klok was plaats zes voor hem. Met deze foutloze rit van Pals staat het team KPF, verder bestaande uit Tiffany Foster (8 strafpunten) en Mario Deslauriers (4 strafpunten), nu op een zevende plaats in de teamtussenstand met een totaal aan twaalf strafpunten.

Uitslag Grand Prix

Uitslag 1,50m

Bron: Horses.nl/ WoSJ