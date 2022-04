Johnny Pals en Sanne Thijssen in top drie 1,45 Miami

Johnny Pals en Sanne Thijssen deden vandaag uitstekende zaken in Miami. Met Zarkava Hero Z (v. Zandor Z), die Pals pas sinds een paar maanden onder het zadel heeft, werd hij fraai tweede: hun beste resultaat tot nu toe. Ongeveer hetzelfde gaat op voor Thijssen die Zeppelin Blue (v. Zirocco Blue) sinds dit jaar in de internationale sport uitbrengt en naar de derde plaats sprong.

In deze tweefasen-rubriek over 1,45 m was Ben Maher een klasse apart. Hij finishte met de door P. Verberne uit Sint-Oedenrode gefokte KWPN-merrie Ginger-Blue (v. Plot Blue) in de snelle tijd van 24,06 seconden. Dat was voldoende om Pals met Zarkava Hero Z voor te blijven. Zij hadden er 24,56 seconden voor nodig. Thijssen stelde met haar Zirocco Blue-zoon in 25,54 seconden het derde geld veilig.

Vrieling en Van der Vleuten

Voor Nederland vielen verder Jur Vrieling en Maikel van der Vleuten in de prijzen. Vrieling werd met Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle) zesde, Van der Vleuten reed Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek) naar de achtste plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl