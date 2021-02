Johnny Pals grijpt winst in 1.40m-rubriek

Johnny Pals was zojuist alle concurrentie te snel af in de rubriek over 1.40m in het Portugese Vilamoura. Pals stond met de 11-jarige Carlotta (v. Conthargos) lange tijd aan kop en wist die positie te behouden. De combinatie reed een foutloze ronde en zette de klok stil in 59,09 seconden.